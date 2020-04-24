Число заразившихся коронавирусом в Канаде превысило 42 тысячи
Как передаёт РИА Новости, общее число жертв COVID-19 в стране составляет 2146.
Отмечается, что за последние сутки в Канаде выявлено более 1,9 тыс. положительных тестов на коронавирус.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.