Число заразившихся коронавирусом в Канаде превысило 42 тысячи

В Канаде наличие коронавирусной инфекции COVID-19 выявлено у 42 099 человек. Об этом свидетельствуют данные канадского Минздрава.

Как передаёт РИА Новости, общее число жертв COVID-19 в стране составляет 2146.

Отмечается, что за последние сутки в Канаде выявлено более 1,9 тыс. положительных тестов на коронавирус.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.