Число случаев заражения коронавирусом в Турции превысило 101 тысячу

В Турции число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 101 790.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.

Отмечается, что за сутки выявлено 3116 новых случаев заражения.

Всего в Турции скончался 2491 человек с подтверждённым коронавирусом.

Ранее сообщалось, что во Франции за сутки скончались 516 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.