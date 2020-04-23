Число случаев заражения коронавирусом в Турции превысило 101 тысячу
- Reuters
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.
Отмечается, что за сутки выявлено 3116 новых случаев заражения.
Всего в Турции скончался 2491 человек с подтверждённым коронавирусом.
Ранее сообщалось, что во Франции за сутки скончались 516 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.