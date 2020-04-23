Репортаж Sputnik France стал победителем конкурса The Shorty Awards

Репортаж Sputnik France о протестах в Париже Paris mayday стал победителем престижного конкурса The Shorty Awards в номинации «Видео 360».

Как сообщает РИА Новости, репортаж обошёл проекты, представленные Al Jazeera, Capital One и Royal Caribbean International, а также благотворительным фондом Марка Цукерберга и его супруги Chan Zuckerberg Initiative.

В Paris mayday показаны французские протесты глазами девушки — корреспондента Sputnik France.

The Shorty Awards — это ежегодная премия в области продвижения в социальных сетях.

В 2020 году премия вручается в 12-й раз. Церемония награждения должна была пройти 3 мая в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса она будет проведена онлайн.