Репортаж Sputnik France стал победителем конкурса The Shorty Awards

Короткая ссылка
Репортаж Sputnik France о протестах в Париже Paris mayday стал победителем престижного конкурса The Shorty Awards в номинации «Видео 360».
Репортаж Sputnik France стал победителем конкурса The Shorty Awards
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, репортаж обошёл проекты, представленные Al Jazeera, Capital One и Royal Caribbean International, а также благотворительным фондом Марка Цукерберга и его супруги Chan Zuckerberg Initiative.

В Paris mayday показаны французские протесты глазами девушки — корреспондента Sputnik France.

The Shorty Awards — это ежегодная премия в области продвижения в социальных сетях.

В 2020 году премия вручается в 12-й раз. Церемония награждения должна была пройти 3 мая в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса она будет проведена онлайн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить