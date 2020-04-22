В Испании детям разрешат выходить погулять в сопровождении взрослых

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Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья заявил, что детям в возрасте 14 лет и младше разрешат выходить из дома для прогулок в сопровождении взрослых с 26 апреля.

«В эти выходные я издам приказ, чтобы дети в возрасте 14 лет и младше могли выходить на прогулки», — сказал он во время брифинга, его слова приводит Интерфакс.

Условия таких прогулок будут разъяснены позднее.

«Это поход на прогулку, а не выход в магазин, который они также смогут совершить», — добавил он, уточнив, что власти проработают «максимальное время, расстояние и меры безопасности».

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Испании насчитывается 204 178 заражённых коронавирусом, умерли 21 282 человека.

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