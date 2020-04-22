В США за день скончались более 2,7 тысячи пациентов с коронавирусом

В Соединённых Штатах за день скончались более 2,7 тыс. человек, у которых был выявлен коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса.

Reuters

Как уточняется, всего за сутки умер 2 751 человек. Днём ранее скончались 1433 пациента. Ранее стало известно, что число умерших в Соединённых Штатах пациентов с коронавирусной инфекцией почти достигло 45 тыс.