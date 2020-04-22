Китай передал в Нью-Йорк 25 тысяч масок

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Постоянный представитель Китая при ООН и генконсул КНР Чжан Цзюнь передал властям Нью-Йорка защитные маски и перчатки.
Китай передал в Нью-Йорк 25 тысяч масок
  • Reuters

«21 апреля посол Чжан Цзюнь от лица генерального консульства и постоянного представительства Китая пожертвовал городу Нью-Йорк средства личной защиты, включая 25 тыс. масок N95, 2 000 защитных костюмов и 75 тыс. хирургических перчаток», — сообщили журналистам в постпредстве Китая. Заявление приводит ТАСС.

Как отметил китайский дипломат, Пекин и Вашингтон являются членами ООН, «организации, которая играет главную роль в координации международного сотрудничества».

Ранее Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число умерших в Соединённых Штатах пациентов с коронавирусной инфекцией почти достигло 45 тыс.

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