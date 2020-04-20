Число жертв стрельбы в Канаде возросло до 13

Число жертв стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 13, подозреваемый стрелок также скончался.

Об этом сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что мотивы стрелявшего до сих пор не установлены.

Ранее сообщалось, что более 10 человек были убиты в результате стрельбы, устроенной мужчиной в канадской провинции Новая Шотландия.