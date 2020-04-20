Число жертв стрельбы в Канаде возросло до 13

Короткая ссылка
Число жертв стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 13, подозреваемый стрелок также скончался.

Об этом сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что мотивы стрелявшего до сих пор не установлены.

Ранее сообщалось, что более 10 человек были убиты в результате стрельбы, устроенной мужчиной в канадской провинции Новая Шотландия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить