Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

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В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
  • РИА Новости

Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

По мнению главы государства, нет ничего удивительного в интеграции на постсоветском пространстве, однако участвующие в ней страны «не продвинулись на этом пути так», как могли бы.

«Тем не менее надо прямо об этом сказать: преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, всё-таки понимание того, что объединение усилий (идёт. — RT) на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно», — цитирует президента ТАСС.

Для республик бывшего Советского Союза повышение конкурентоспособности за счёт объединения усилий является естественным делом, добавил он.

При этом Путин напомнил о  таких преимуществах постсоветских стран, как общий язык, инфраструктура транспорта, энергетики и связи.

«Используя все эти наработанные десятилетиями, если не веками, преимущества, мы повышаем свою конкурентоспособность. Только так я могу объяснить сопротивление некоторых наших западных коллег, которые до недавнего времени вообще не хотели даже разговаривать с нашим экономическим — именно экономическим, не политическим, не военным — объединением», — отметил российский лидер.

В конце 2018 года российский президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции исключил возможность «реставрации социализма» в России.

Также в 2019 году пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что у России нет планов по «воссозданию Советского Союза» к 2024 году, как об этом заявлял экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

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