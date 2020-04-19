В Мексике число случаев заражения коронавирусом достигло 7497

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В Мексике число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 7497. Об этом информирует ТАСС.

«К сожалению, умерли 650 человек», — сообщил заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль. 

Отмечается, что за сутки в стране выявили 622 новых случая COVID-19.

Ранее сообщалось, что в США число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 732 197.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией

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