В Мексике число случаев заражения коронавирусом достигло 7497

В Мексике число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 7497. Об этом информирует ТАСС.

«К сожалению, умерли 650 человек», — сообщил заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль.

Отмечается, что за сутки в стране выявили 622 новых случая COVID-19.

Ранее сообщалось, что в США число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 732 197.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.