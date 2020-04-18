В Мексике число случаев коронавируса достигло 6875

В Мексике число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 6875. Об этом сообщил директор эпидемиологической службы Минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

Reuters

«Мы имеем на сегодня 6 875 лабораторно подтвержденных случаев», — цитирует ТАСС Аломиа. 546 человек с подтверждённым COVID-19 скончались. Ранее сообщалось, что в США число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 692 169. Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.