В Мексике число случаев коронавируса достигло 6875

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В Мексике число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 6875. Об этом сообщил директор эпидемиологической службы Минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.
В Мексике число случаев коронавируса достигло 6875
  • Reuters

«Мы имеем на сегодня 6 875 лабораторно подтвержденных случаев», — цитирует ТАСС Аломиа.

546 человек с подтверждённым COVID-19 скончались.

Ранее сообщалось, что в США число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 692 169.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией

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