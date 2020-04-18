В Канаде число случаев заражения коронавирусом достигло 31 884

В Канаде число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 31 884.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что за сутки выявили 1792 случая заражения.

К настоящему моменту более 10,5 тыс. человек вылечились, 1309 скончались от последствий заражения.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.