В Канаде число случаев заражения коронавирусом достигло 31 884
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что за сутки выявили 1792 случая заражения.
К настоящему моменту более 10,5 тыс. человек вылечились, 1309 скончались от последствий заражения.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.