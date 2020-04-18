Трамп сообщил прогноз по числу жертв коронавируса в США

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Американский лидер Дональд Трамп сообщил прогноз по числу жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых штатах.
Трамп сообщил прогноз по числу жертв коронавируса в США
  • Reuters

«Думаю, сейчас мы движемся примерно к 60-65 тысячам», — цитирует РИА Новости Трампа.

Ранее сообщалось, что в США число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 692 169.

Отмечалось, что 36 721 человек с подтверждённым COVID-19 скончался.

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