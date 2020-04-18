В Коннектикуте перенесли праймериз на 11 августа
- Reuters
Об этом информирует CNN.
Ламонт пояснил, что соответствующее решение принято для того, чтобы «защитить здоровье и безопасность избирателей, работников избирательных участков и наиболее уязвимых групп населения».
Отмечается, что штат переносит праймериз уже во второй раз.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп в ходе праймериз в штатах Иллинойс и Флорида набрал достаточное количество голосов делегатов для выдвижения на следующий президентский срок от Республиканской партии США.