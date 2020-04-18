В Коннектикуте перенесли праймериз на 11 августа

Губернатор американского штата Коннектикут Нед Ламонт принял решение пернести первичные выборы (праймериз) на 11 августа.

Об этом информирует CNN.

Ламонт пояснил, что соответствующее решение принято для того, чтобы «защитить здоровье и безопасность избирателей, работников избирательных участков и наиболее уязвимых групп населения».

Отмечается, что штат переносит праймериз уже во второй раз.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп в ходе праймериз в штатах Иллинойс и Флорида набрал достаточное количество голосов делегатов для выдвижения на следующий президентский срок от Республиканской партии США.