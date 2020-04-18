В Коннектикуте перенесли праймериз на 11 августа

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Губернатор американского штата Коннектикут Нед Ламонт принял решение пернести первичные выборы (праймериз) на 11 августа.
В Коннектикуте перенесли праймериз на 11 августа
  • Reuters

Об этом информирует CNN.

Ламонт пояснил, что соответствующее решение принято для того, чтобы «защитить здоровье и безопасность избирателей, работников избирательных участков и наиболее уязвимых групп населения».

Отмечается, что штат переносит праймериз уже во второй раз.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп в ходе праймериз в штатах Иллинойс и Флорида набрал достаточное количество голосов делегатов для выдвижения на следующий президентский срок от Республиканской партии США.

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