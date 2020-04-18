В Доминикане продлили комендантский час до 30 апреля

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Президент Доминиканской республики Данило Медина принял решение продлить комендантский час в стране до 30 апреля.
В Доминикане продлили комендантский час до 30 апреля
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на указ, опубликованный пресс-секретарём правительства Роберто Родригесом Марченой.

«Продлевается комендантский час с 17:00 до 6:00 на всей территории страны до четверга, 30 апреля 2020», — говорится в документе.

Также до конца апреля остаются в силе принятые 17 марта меры социального дистанцирования.

Согласно последним данным минздрава, число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране составляет 4126, скончались 200 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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