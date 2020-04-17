За сутки в Турции выявили более 4300 заражённых коронавирусом

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 4,3 тыс. заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост министра на его странице в Twitter.

При этом количество скончавшихся за сутки увеличилось на 126, в результате чего общее число умерших от COVID-19 достигло 1769. Вылечилось же более 8,6 тыс. пациентов.

Уточняется, что общее число выявленных случаев заражения достигло 78 546, включая погибших и выздоровевших.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране продолжат практику введения комендантского часа по выходным дням в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.