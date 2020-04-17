За сутки в Турции выявили более 4300 заражённых коронавирусом
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост министра на его странице в Twitter.
При этом количество скончавшихся за сутки увеличилось на 126, в результате чего общее число умерших от COVID-19 достигло 1769. Вылечилось же более 8,6 тыс. пациентов.
Уточняется, что общее число выявленных случаев заражения достигло 78 546, включая погибших и выздоровевших.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране продолжат практику введения комендантского часа по выходным дням в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.