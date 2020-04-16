Во Франции за сутки скончались 753 человека с коронавирусом

Во Франции за сутки скончались 753 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует BFMTV со ссылкой на главу генеральной дирекции здравоохранения страны Жерома Саломона.

Так, общее число летальных случаев от коронавируса в стране возросло до 17 920.

Ранее сообщалось, что в Италии за сутки от последствий заражения COVID-19 скончались 525 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.