В Кремле сообщили детали переговоров Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Стороны подчеркнули, что взаимная поддержка в борьбе с коронавирусом является ещё одним убедительным свидетельством особого характера стратегического партнёрства России и Китая.

«Подчёркнута контрпродуктивность попыток обвинить Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о появлении опасной инфекции», — заявили в Кремле.

Путин и Си Цзиньпин выразили уверенность, что Россия и Китай смогут успешно преодолеть вызовы, связанные с пандемией, продолжая тесно взаимодействовать друг с другом.

Также лидеры двух стран отметили положительное развитие отношений России и КНР в целом, в том числе рост товарооборота.

«Затронуты также актуальные международные вопросы. Условлено, что Россия и Китай будут и далее координировать свои дипломатические усилия», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор.