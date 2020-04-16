Пропавшая на три недели семья в Карелии обнаружилась в самоизоляции 

Короткая ссылка
Сотрудники правоохранительных органов Карелии обнаружили семью из четырёх человек, которая с 24 марта не выходила на связь. Она находилась в своей квартире в режиме строгой самоизоляции.
Пропавшая на три недели семья в Карелии обнаружилась в самоизоляции 
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«15 апреля 2020 года в ходе проверочных мероприятий следователями СК и сотрудниками полиции проведён осмотр квартиры безвестно отсутствующих, в ходе которого несовершеннолетние и их родители установлены. Криминальной составляющей в их отсутствии нет», — говорится в сообщении регионального СК.

Отмечается, что взрослые и дети находились дома в режиме самоизоляции и ни с кем не общались, в том числе по телефонам и социальным сетям, двери никому не открывали.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Карелии ограничили продажу алкоголя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить