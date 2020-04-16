Пропавшая на три недели семья в Карелии обнаружилась в самоизоляции
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- РИА Новости
«15 апреля 2020 года в ходе проверочных мероприятий следователями СК и сотрудниками полиции проведён осмотр квартиры безвестно отсутствующих, в ходе которого несовершеннолетние и их родители установлены. Криминальной составляющей в их отсутствии нет», — говорится в сообщении регионального СК.
Отмечается, что взрослые и дети находились дома в режиме самоизоляции и ни с кем не общались, в том числе по телефонам и социальным сетям, двери никому не открывали.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Карелии ограничили продажу алкоголя.