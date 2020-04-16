Пропавшая на три недели семья в Карелии обнаружилась в самоизоляции 

Сотрудники правоохранительных органов Карелии обнаружили семью из четырёх человек, которая с 24 марта не выходила на связь. Она находилась в своей квартире в режиме строгой самоизоляции.

«15 апреля 2020 года в ходе проверочных мероприятий следователями СК и сотрудниками полиции проведён осмотр квартиры безвестно отсутствующих, в ходе которого несовершеннолетние и их родители установлены. Криминальной составляющей в их отсутствии нет», — говорится в сообщении регионального СК.

Отмечается, что взрослые и дети находились дома в режиме самоизоляции и ни с кем не общались, в том числе по телефонам и социальным сетям, двери никому не открывали.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Карелии ограничили продажу алкоголя.