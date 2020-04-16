Журналист раскрыл детали сорвавшегося побега Ассанжа из Британии

Побег основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне в «третью страну» в декабре 2017 года был сорван компанией Undercover Global, занимавшейся охраной дипмиссии. Об этом говорится в материале, составленном для агентства Sputnik журналистом Лурдесом Гомесом.

Как передаёт РИА Новости, глава Undercover Global (UC Global) Давид Моралес является главным обвиняемым по открытому в Испании делу о незаконной прослушке Ассанжа. В настоящее время он находится на свободе при ограничительных мерах до рассмотрения дела по существу.

По версии следствия, сотрудники компании собирали информацию об Ассанже и передавали её американской и эквадорской разведкам.

Так, пишет автор статьи со ссылкой на материалы дела, в базу данных по деятельности «Отеля» (посольство) и «Постояльца» (Ассанж), которую вели сотрудники UC Global, попал ключевой визит Ромми Вальехо, главы Национальной службы разведки Эквадора, 21 декабря 2017 года. По словам одного из адвокатов Ассанжа, Айтора Мартинеса, этот визит был связан с появившейся возможностью покинуть Британию с эквадорским дипломатическим паспортом — под защитой иммунитета и неприкосновенности, согласно Венской конвенции 1961 года.

Из приобщённой к делу электронной переписки следует, что Моралес той же ночью получил детальный доклад о визите Вальехо, а уже на следующий день США направили в Лондон международный ордер на арест Ассанжа.

Ассанж, в 2010 году обвинённый в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, с июня 2012-го скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.