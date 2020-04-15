У 668 моряков с авианосца Charles de Gaulle выявили коронавирус

Коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 668 моряков с авианосца Charles de Gaulle, сообщает пресс-служба Министерства обороны Франции.

Как отмечается, вечером 14 апреля были протестированы 1767 моряков военно-морской группы.

«Подавляющее большинство тестов на данном этапе прошли моряки авианосца… 668 выявили положительный результат», — приводит BFMTV текст коммюнике.

31 человек доставлен в военный госпиталь в Тулоне, один из них находится в реанимации, проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса во Франции достигло 17 167.