Трамп может отменить ограничения по коронавирусу в ряде штатов до 1 мая
- Reuters
Он отметил, что в ближайшее время проведёт краткие переговоры с губернаторами всех 50 штатов.
Трамп добавил, что после этого он начнёт предоставлять губернаторам разрешения на снятие ограничений в их штатах в зависимости от ситуации.
«Этот день будет очень-очень скоро. Возможно, даже до 1 мая», — сказал он.
Американский президент добавил, что ситуация по коронавирусу в разных штатах отличается.
Число заражённых коронавирусом в США превысило 600 тысяч.