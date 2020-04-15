Трамп может отменить ограничения по коронавирусу в ряде штатов до 1 мая

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает отмену ограничений в некоторых штатах, введённых из-за ситуации с коронавирусом, до 1 мая. Об этом сообщает CNBC.
Трамп может отменить ограничения по коронавирусу в ряде штатов до 1 мая
  • Reuters

Он отметил, что в ближайшее время проведёт краткие переговоры с губернаторами всех 50 штатов.

Трамп добавил, что после этого он начнёт предоставлять губернаторам разрешения на снятие ограничений в их штатах в зависимости от ситуации.

«Этот день будет очень-очень скоро. Возможно, даже до 1 мая», — сказал он.

Американский президент добавил, что ситуация по коронавирусу в разных штатах отличается.

Число заражённых коронавирусом в США превысило 600 тысяч.

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