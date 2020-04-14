Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2 миллиона

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 2 млн, Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что больше всего случаев заражения COVID-19 (более 577 тыс.) зафиксировано в США. Следом идёт Испания с более чем 169 тыс. заражённых коронавирусом.

Кроме того, Соединённые Штаты находятся на первом месте по количеству смертей от COVID-19. На 02:44 мск в стране умерли более 23,5 тыс. пациентов с коронавирусом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.