МИД рассказал о выплатах россиянам за рубежом

Министерство иностранных дел России сообщило о положительном решении по социальным выплатам более шести тысячам российских граждан, находящимся за границей.

«По 31 946 заявлениям выполнена сверка установочных данных с МВД России и Минтрансом России (данные обработаны). 5436 заявлений находятся в обработке. 4058 заявлений признано соответствующими требованиям, по ним принято положительное решение о выплатах на 6088 человек, включая членов семей заявителей», — говорится в сообщении МИД в Facebook.

Россия на фоне пандемии коронавируса COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют полёты, связанные с вывозом российских граждан на территорию России из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что российские самолёты вывезли оставшихся в Сеуле и Токио россиян.