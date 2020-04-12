МИД рассказал о выплатах россиянам за рубежом
- РИА Новости
«По 31 946 заявлениям выполнена сверка установочных данных с МВД России и Минтрансом России (данные обработаны). 5436 заявлений находятся в обработке. 4058 заявлений признано соответствующими требованиям, по ним принято положительное решение о выплатах на 6088 человек, включая членов семей заявителей», — говорится в сообщении МИД в Facebook.
Россия на фоне пандемии коронавируса COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют полёты, связанные с вывозом российских граждан на территорию России из-за рубежа.
Ранее сообщалось, что российские самолёты вывезли оставшихся в Сеуле и Токио россиян.