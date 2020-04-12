В Индии за сутки выявили 909 новых случаев заражения коронавирусом
Отмечается, что от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 273 человека, 715 выздоровели.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее число выздоровевших от COVID-19 увеличилось до 7368. Общее число подтверждённых случаев достигло 10 512.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.