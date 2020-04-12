В Индии за сутки выявили 909 новых случаев заражения коронавирусом

В Индии за сутки выявили 909 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения и семейного благополучия страны.