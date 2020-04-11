СМИ: Нетаньяху приостановил полёты в Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о приостановке полётов в страну.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве главы правительства.

«Премьер-министр дал указание остановить все полёты в Израиль до достижения юридических договорённостей, позволяющих командованию тыла забирать всех приземлившихся в специальные гостиницы», — указано в тексте.

Отмечается, что уже вылетевшим в Израиль самолётам разрешат приземлиться на территорию страны.

Ранее стало известно, что в Израиле число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 95.