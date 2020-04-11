В Аргентине продлили до 26 апреля карантин из-за коронавируса
- Reuters
Фернандес заявил, что «карантин имеет смысл»
«Нам удалось замедлить скорость заражений ... Карантин продолжится ... До 26 апреля включительно», — цитирует его РИА Новости.
При этом предполагаются определённые послабления для ряда отраслей, например, будет разрешено работать автомеханикам и сотрудникам шиномонтажа. Также начнут работать банки.
Кроме этого у глав провинций появится право предложить послабления в рамках карантина.
Число подтверждённых случаев COVID-19 в Аргентине составляет 1975 человек, 82 скончались, выздоровели 375.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.