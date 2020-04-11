В Бразилии число скончавшихся от коронавируса превысило тысячу

В Бразилии число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1057.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что в стране выявили 19 638 случаев заражения коронавирусом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.