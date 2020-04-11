В Бразилии число скончавшихся от коронавируса превысило тысячу
В Бразилии число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1057.
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что в стране выявили 19 638 случаев заражения коронавирусом.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
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