В США за сутки от коронавируса скончались 1904 человека

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В США за сутки от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались 1904 человека. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

Таким образом, число смертей снизилось на 69 по сравнению с показателем днём ранее.

Всего в США подтверждено 465 750 случаев COVID-19, из них умерли 16 672 заражённых, 25 960 человек выздоровели.

Ранее сообщалось, что в США за сутки зафиксировали рекордное число летальных исходов от коронавируса.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США вышли на пик распространения коронавирусной инфекции, и в некоторых штатах наблюдается тенденция к снижению.

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