В США за сутки от коронавируса скончались 1904 человека
Таким образом, число смертей снизилось на 69 по сравнению с показателем днём ранее.
Всего в США подтверждено 465 750 случаев COVID-19, из них умерли 16 672 заражённых, 25 960 человек выздоровели.
Ранее сообщалось, что в США за сутки зафиксировали рекордное число летальных исходов от коронавируса.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США вышли на пик распространения коронавирусной инфекции, и в некоторых штатах наблюдается тенденция к снижению.