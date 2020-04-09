В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса скончались 799 человек
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что за сутки в штате от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались 799 человек.
- © Braulio Jatar/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
Об этом информирует CNN.
Всего в штате от последствий заражения умерли 7067 человек.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
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