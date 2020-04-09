В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса скончались 799 человек

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что за сутки в штате от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались 799 человек.

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