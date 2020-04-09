В Перу продлён режим ЧП до 26 апреля

Короткая ссылка
Президент Перу Мартин Вискарра продлил режим чрезвычайного положения в стране из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В Перу продлён режим ЧП до 26 апреля
  • Reuters

«Необходимо продлить чрезвычайное положение на две недели, до воскресенья, 26 апреля. Мы не можем снизить контроль и уменьшить усилия (по борьбе с COVID-19. — RT) именно тогда, когда наступают самые тяжёлые времена», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о продлении карантина в стране в связи с COVID-19 до 13 апреля.

В марте власти Перу ввели в стране комендантский час для населения из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить