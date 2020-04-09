В Перу продлён режим ЧП до 26 апреля

Президент Перу Мартин Вискарра продлил режим чрезвычайного положения в стране из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Необходимо продлить чрезвычайное положение на две недели, до воскресенья, 26 апреля. Мы не можем снизить контроль и уменьшить усилия (по борьбе с COVID-19. — RT) именно тогда, когда наступают самые тяжёлые времена», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о продлении карантина в стране в связи с COVID-19 до 13 апреля.

В марте власти Перу ввели в стране комендантский час для населения из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции.