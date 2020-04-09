Из-за коронавируса во Франции скончались почти 11 тысяч человек

Более 10,8 тыс. человек умерли из-за коронавирусной инфекции COVID-19 во Франции.

Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.

«Число умерших в больничных учреждениях с 1 марта на сегодняшний день составляет 7 632 человека, 82% из них старше 70 лет. 108 умерших младше 30 лет. Общее число, с учётом больниц и социальных учреждений, составляет 10 869 человек», — цитирует его ТАСС.

По словам Саломона, за сутки в стране из-за вируса умер 541 пациент.

Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что полицейские выписали уже 480 тыс. штрафных квитанций нарушителям режима самоизоляции.