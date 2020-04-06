Госдеп признал Русское имперское движение террористами

Госдепартамент внёс в список террористических организаций Русское имперское движение. Об этом заявил координатор ведомства по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.

«Сегодня США вносят в список террористических организаций Русское имперское движение, также известное как РИД», — сказал Сейлс во время брифинга.

Он добавил, что в список внесены три лидера группировки.

По словам Сейлса, такое решение Госдепа стало беспрецедентным, потому что это первый раз, когда американская администрация вносит в список террористов «белых супрематистских террористов».

Сотрудник Госдепа подчеркнул, что движение является «террористической группировкой, которая предоставляет военизированные тренировки неонацистам и сторонникам превосходства белых».