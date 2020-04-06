Госдеп признал Русское имперское движение террористами

Короткая ссылка
Госдепартамент внёс в список террористических организаций Русское имперское движение. Об этом заявил координатор ведомства по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.

«Сегодня США вносят в список террористических организаций Русское имперское движение, также известное как РИД», — сказал Сейлс во время брифинга.

Он добавил, что в список внесены три лидера группировки.

По словам Сейлса, такое решение Госдепа стало беспрецедентным, потому что это первый раз, когда американская администрация вносит в список террористов «белых супрематистских террористов».

Сотрудник Госдепа подчеркнул, что движение является «террористической группировкой, которая предоставляет военизированные тренировки неонацистам и сторонникам превосходства белых».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить