Спецрейс «Белавиа» вывез более 40 россиян из Нью-Дели в Минск
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- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, Фёдоров отметил, что из Минска в Москву россияне будут доставлены наземным транспортом.
«Хотел бы поблагодарить посольство Белоруссии за внимание к нашим гражданам и любезно предоставленную им возможность вылететь домой», — сказал он.
Ранее Белоруссия и Россия согласовали алгоритм действий по вывозу белорусских граждан из третьих стран из-за прекращения авиасообщения из России в аэропорты других государств в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.