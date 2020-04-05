Спецрейс «Белавиа» вывез более 40 россиян из Нью-Дели в Минск

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Заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Фёдоров заявил, что 42 россиянина отправились специальным рейсом «Белавиа» из Нью-Дели в Минск.
Спецрейс «Белавиа» вывез более 40 россиян из Нью-Дели в Минск
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Фёдоров отметил, что из Минска в Москву россияне будут доставлены наземным транспортом.

«Хотел бы поблагодарить посольство Белоруссии за внимание к нашим гражданам и любезно предоставленную им возможность вылететь домой», — сказал он.

Ранее Белоруссия и Россия согласовали алгоритм действий по вывозу белорусских граждан из третьих стран из-за прекращения авиасообщения из России в аэропорты других государств в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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