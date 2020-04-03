В Китае 4 апреля почтят память жертв коронавируса

В Китае планируется 4 апреля почтить память всех жертв коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Госсовет КНР.

Уточняется, что в этот день в стране отмечается традиционный китайский День поминовения усопших.

Во время церемонии государственные флаги по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за границей будут приспущены в знак траура, а общественная развлекательная деятельность будет приостановлена.

Вместе с этим 4 апреля в 10:00 по местному времени китайцы по всей стране почтят память жертв заболевания трёхминутным молчанием, а сирены воздушной тревоги, гудки автомобилей, поездов и судов прозвучат в знак скорби.

3 апреля во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в мире от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 45 693 человека.