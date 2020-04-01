Представитель ВОЗ считает важным обмен опытом в борьбе с коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью RT заявила о необходимости делиться опытом в борьбе с коронавирусом.

«В прошлую пятницу на большом дипломатическом брифинге наш генеральный директор рассказал об опыте (борьбы с коронавирусом. — RT) четырёх стран... Это были Китай, Сингапур, Южная Корея и Япония», — рассказала RT Вуйнович.

По её словам, опыт разный.

«У каждой страны есть свой контекст, социально-экономический, культурный... Но опыт очень важен, нужно его использовать, не повторять ошибки, а сделать шаг вперёд. Использовать то, что показало свою эффективность», — добавила она.

Ранее Вуйнович заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.