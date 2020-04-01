В Сальвадоре сообщили о первой смерти от коронавируса
Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщили о первом случае смерти от коронавирусной инфекции COVID-19.
«Первая смерть от COVID-19 в Сальвадоре», — написал Букеле на своей странице в Twitter.
Отмечается, что в стране выявлено 32 случая заражения коронавирусом.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
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