В Сальвадоре сообщили о первой смерти от коронавируса

Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщили о первом случае смерти от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Первая смерть от COVID-19 в Сальвадоре», — написал Букеле на своей странице в Twitter.

Отмечается, что в стране выявлено 32 случая заражения коронавирусом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.