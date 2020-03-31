Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 837

Число скончавшихся за сутки от коронавируса COVID-19 в Италии возросло на 837 человек до 12428.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на главу службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Число больных за сутки выросло на 2107, всего на данный момент инфицированы 77 635 человек.

Число выздоровевших достигло 15729. За сутки оно выросло на 1109 человек.

Общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло почти 105 792.

Накануне было зарегистрировано 812 летальных исходов.

Накануне стало известно, что в Италии число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 100 тыс.