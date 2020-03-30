Во Франции число погибших от коронавируса достигло 3024

Во Франции число погибших от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 3024.

Об этом информирует BFMTV.

Отмечается, что за сутки погибли 418 человек.

Ранее сообщалось, что в Италии число случаев заражения COVID-19 превысило 100 тыс.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.