Во Франции число погибших от коронавируса достигло 3024
Во Франции число погибших от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 3024.
- Reuters
Об этом информирует BFMTV.
Отмечается, что за сутки погибли 418 человек.
Ранее сообщалось, что в Италии число случаев заражения COVID-19 превысило 100 тыс.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
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