Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции

Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие. Об этом сообщает Metro со ссылкой на заявление представителя принца.

«Кларенс-хаус подтвердил сегодня, что принц Уэльский посоветовался со своим врачом и теперь не находится в режиме самоизоляции», — говорится в сообщении.

25 марта стало известно, что принц Чарльз заразился коронавирусной инфекцией. Анализ супруги Чарльза, герцогини Корнуольской Камиллы, на коронавирус дал отрицательный результат.

Также коронавирусная инфекция была выявлена у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.