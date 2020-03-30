Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции

Короткая ссылка
Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие. Об этом сообщает Metro со ссылкой на заявление представителя принца.
Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции
  • © FrankHoemann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Кларенс-хаус подтвердил сегодня, что принц Уэльский посоветовался со своим врачом и теперь не находится в режиме самоизоляции», — говорится в сообщении.

25 марта стало известно, что принц Чарльз заразился коронавирусной инфекцией. Анализ супруги Чарльза, герцогини Корнуольской Камиллы, на коронавирус дал отрицательный результат.

Также коронавирусная инфекция была выявлена у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить