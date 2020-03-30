Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции
- © FrankHoemann/SVEN SIMON
- globallookpress.com
«Кларенс-хаус подтвердил сегодня, что принц Уэльский посоветовался со своим врачом и теперь не находится в режиме самоизоляции», — говорится в сообщении.
25 марта стало известно, что принц Чарльз заразился коронавирусной инфекцией. Анализ супруги Чарльза, герцогини Корнуольской Камиллы, на коронавирус дал отрицательный результат.
Также коронавирусная инфекция была выявлена у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.