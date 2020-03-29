Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу

Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение. Об этом заявил источник в Министерстве иностранных дел России.

По его словам, для однозначного ответа на вопрос об источнике вируса нужно провести большую научную работу.

«Особенно если вирус возник в природной среде, в результате естественных мутаций. Это, наверное, возможно не в одном месте, так что вряд ли уместно винить какую-то страну», — сказал источник.

Он отметил, что в глобализованном мире с тесными транспортными коммуникациями между большинством стран перенос инфекции из одной точки в другую является делом нескольких часов.

«Так что обвинительный тон комментариев в адрес Китая, звучащих сейчас из Вашингтона, вызывает откровенное недоумение», — заявил источник.

Также он добавил, что в Москве не располагают данными об «американском следе» в возникновении COVID-19.

«Однако давно с озабоченностью наблюдаем за военно-биологической деятельностью США, осуществляемой в непосредственной близости от наших границ», — сказал источник.

Он добавил, что США было бы неплохо разъяснить предназначение своих лабораторий, «натыканных под боком России и Китая», вместо того чтобы «устраивать пропагандистские игры вокруг коронавируса».

«Сейчас главное — быстрее с ним справиться, причём сделать это можно только общими усилиями всего человечества», — резюмировал источник.

27 марта президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с главой КНР Си Цзиньпином по поводу коронавируса.