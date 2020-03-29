В Китае остановили распространение коронавируса

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.

Об этом сообщил официальный представитель Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Ми Фэн.

«По состоянию на 28 марта количество подтверждённых случаев заражения инфекцией меньше 3 тыс., распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено», — цитирует его РИА Новости.

Всего в стране с начала эпидемии коронавируса зафиксировали 81 439 случаев заболевания, в том числе 75 448 человек выздоровели, 3300 скончались.

Ранее сообщалось, что в Китае выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, из них 44 случая завезены из других стран.