В США прокомментировали пуски ракет КНДР

Официальный представитель командования войск США в Южной Корее полковник Ли Питерс прокомментировал пуск КНДР ракет в сторону Японского моря.

«Мы в курсе произведённых этим утром Северной Кореей пусков в сторону Японского моря, мы продолжим следить за ситуацией и проводим тесные консультации с нашими южнокорейскими и японскими союзниками», — цитирует ТАСС Питерса.

Ранее в Южной Корее сообщали, что КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря.

Позднее в Комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что КНДР провела пуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря.