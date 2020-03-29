В США прокомментировали пуски ракет КНДР

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Официальный представитель командования войск США в Южной Корее полковник Ли Питерс прокомментировал пуск КНДР ракет в сторону Японского моря.

«Мы в курсе произведённых этим утром Северной Кореей пусков в сторону Японского моря, мы продолжим следить за ситуацией и проводим тесные консультации с нашими южнокорейскими и японскими союзниками», — цитирует ТАСС Питерса.

Ранее в Южной Корее сообщали, что КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря.

Позднее в Комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что КНДР провела пуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря

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