Число погиших от коронавируса в Сербии возросло до десяти
Министр здравоохранения Златибор Лончар сообщил, что «общее число больных достигло 659 человек».
«У нас скончались ещё два пациента: женщина в Клиническом центре Сербии, которая восемь дней была на аппарате искусственной вентиляции лёгких и имела проблемы с щитовидной железой, и мужчина 63 лет в Нише, также с сопутствующими заболеваниями», — рассказал Лончар.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.