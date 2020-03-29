Число погиших от коронавируса в Сербии возросло до десяти

В Сербии число погибших от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до десяти. Об этом информирует РИА Новости.

Министр здравоохранения Златибор Лончар сообщил, что «общее число больных достигло 659 человек».

«У нас скончались ещё два пациента: женщина в Клиническом центре Сербии, которая восемь дней была на аппарате искусственной вентиляции лёгких и имела проблемы с щитовидной железой, и мужчина 63 лет в Нише, также с сопутствующими заболеваниями», — рассказал Лончар.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.