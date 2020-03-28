Трамп подписал позволяющий мобилизовать военных резервистов указ
«Министры сухопутных сил, военно-морских сил и военно-воздушных сил под руководством министра обороны и министра внутренней безопасности применительно к береговой охране… уполномочены призывать на действительную службу, не превышающую срока в 24 месяца подряд, подразделения и отдельных служащих из числа резерва», — цитирует РИА Новости документ, распространённый Белым домом.
Отмечается, что согласно тексту документа, указ позволяет мобилизовать также медицинский персонал.
Ранее стало известно, что число зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-2019 в США превысило 100 тыс., 1544 человека скончались.