Трамп подписал позволяющий мобилизовать военных резервистов указ

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет мобилизовать военных резервистов из-за распространения коронавируса COVID-2019.

«Министры сухопутных сил, военно-морских сил и военно-воздушных сил под руководством министра обороны и министра внутренней безопасности применительно к береговой охране… уполномочены призывать на действительную службу, не превышающую срока в 24 месяца подряд, подразделения и отдельных служащих из числа резерва», — цитирует РИА Новости документ, распространённый Белым домом.

Отмечается, что согласно тексту документа, указ позволяет мобилизовать также медицинский персонал.

Ранее стало известно, что число зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-2019 в США превысило 100 тыс., 1544 человека скончались.