Число жертв коронавируса в мире превысило 21 тысячу
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отслеживающий ситуацию с коронавирусом.
Уточняется, что в настоящий момент в 199 странах насчитывается 465 915 случаев заражения коронавирусом.
Ранее в ВОЗ сообщали о 20 834 скончавшихся от COVID-19.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.