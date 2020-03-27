Число жертв коронавируса в мире превысило 21 тысячу

Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составило 21 031.

Об этом сообщает сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отслеживающий ситуацию с коронавирусом.

Уточняется, что в настоящий момент в 199 странах насчитывается 465 915 случаев заражения коронавирусом.

Ранее в ВОЗ сообщали о 20 834 скончавшихся от COVID-19.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.