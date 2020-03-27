В Эквадоре заявили о парализованном производстве в стране

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Глава Национальной федерации промышленных палат Эквадора Пабло Самбрано заявил, что примерно 80% производства страны парализовано из-за ограничительных мер, принятых для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Эквадоре заявили о парализованном производстве в стране
  • Reuters

Об этом он сказал РИА Новости.

Уточняется, что среди наиболее пострадавших отраслей туристический сектор, обрабатывающая промышленность, торговля и ремесленное производство.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено объявил в стране режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

27 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число скончавшихся от последствий заражения COVID-19 составило 20 834.

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