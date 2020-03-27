В Эквадоре заявили о парализованном производстве в стране
- Reuters
Об этом он сказал РИА Новости.
Уточняется, что среди наиболее пострадавших отраслей туристический сектор, обрабатывающая промышленность, торговля и ремесленное производство.
Ранее президент Эквадора Ленин Морено объявил в стране режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
27 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число скончавшихся от последствий заражения COVID-19 составило 20 834.