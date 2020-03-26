Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 75 тысяч

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Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США превысило 75 тыс. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты на основе федеральных и местных данных.
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 75 тысяч
  • Reuters

Уточняется, что, по данным на 21:00 мск, число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в США составляет 75 233.

Скончались 1070 человек.

Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в США увеличилось до 1041.

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