Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 75 тысяч
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США превысило 75 тыс. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты на основе федеральных и местных данных.
- Reuters
Уточняется, что, по данным на 21:00 мск, число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в США составляет 75 233.
Скончались 1070 человек.
Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в США увеличилось до 1041.
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