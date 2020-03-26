Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 75 тысяч

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США превысило 75 тыс. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты на основе федеральных и местных данных.

Reuters