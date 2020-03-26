Китай запретит въезд иностранцам с визами и видом на жительство

Власти Китая с 28 марта временно запретят въезд в страну иностранным гражданам с действующими визами и видами на жительство.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Государственного управления по миграции КНР.

«Китайская сторона приняла решение с 00:00 28 марта 2020 года (19:00 мск 27 марта) временно запретить въезд иностранным гражданам с действующими визами и видами на жительство», — указывается в сообщении.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала российских граждан воздержаться от поездок за рубеж в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.