Китай запретит въезд иностранцам с визами и видом на жительство

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Власти Китая с 28 марта временно запретят въезд в страну иностранным гражданам с действующими визами и видами на жительство.
Китай запретит въезд иностранцам с визами и видом на жительство
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Государственного управления по миграции КНР.

«Китайская сторона приняла решение с 00:00 28 марта 2020 года (19:00 мск 27 марта) временно запретить въезд иностранным гражданам с действующими визами и видами на жительство», — указывается в сообщении.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала российских граждан воздержаться от поездок за рубеж в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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