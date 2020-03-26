Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на российскую дипмиссию.

«Действительно, посла России в Польше Сергея Андреева вызывали в польский МИД сегодня. Он уже вернулся. Вызывал директор восточного департамента Ян Хофмокль, который отвечает за восточную политику, в том числе за Россию», — сказал пресс-атташе российского посольства в Варшаве Владимир Александров.

Уточняется, что польская сторона выразила протест в связи с появившейся информацией о том, что «якобы Польша не пустила российские военные самолёты с оборудованием, со специалистами, которые летели в Италию».

Ранее в России ответили на появившуюся в польском СМИ публикацию, автор которой утверждал, что из-за коронавируса Калининградская область оказалась в «полуизоляции». В комментариях под публикацией некоторые читатели предложили присоединить область к Польше. Российские парламентарии подобные призывы назвали «ничтожной политической провокацией».