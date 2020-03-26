В Европарламенте сообщили о смерти от коронавируса сотрудника ЕП
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, об этом он сказал, выступая на открытии экстренной пленарной сессии в Брюсселе.
«Несколько дней назад этот ужасный вирус поразил нас очень близко. Он забрал молодую жизнь, молодого человека, который работал прямо здесь, с нами, в Европарламенте», — отметил Сассоли.
Он выразил соболезнования родным скончавшегося, а также семьям всех тех людей, которые умерли из-за коронавируса.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число жертв коронавируса в мире превысило 18 тыс.